Чем известен политолог-иноагент Александр Кынев

25 сентября Перовский суд Москвы арестовал исследователя российских выборов и региональной политики Александра Кынева (объявлен иностранным агентом) по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Подробности биографии политолога — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кынев (объявлен Минюстом иноагентом)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Александр Кынев (объявлен Минюстом иноагентом)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Кынев Александр Владимирович (объявлен Минюстом иноагентом) родился 31 января 1975 года в поселке Тракт (Республика Коми). Выпускник отделения политологии философского факультета МГУ (1997). Кандидат политических наук (2002), тема диссертации: «Институт президента в странах Центральной и Восточной Европы. Сравнительный анализ».

В 1996–2000 годах — эксперт центрального аппарата общественного объединения «Яблоко», в частности, курировал работу с регионами, участвовал в организации региональных избирательных кампаний. В 1999-м баллотировался в депутаты Госдумы по федеральному списку «Яблока», избран не был.

В 2002–2007 годах входил в состав центрального совета партии «Союз людей за образование и науку» (СЛОН). В 2003-м на выборах в Госдуму баллотировался по федеральному списку. Партия набрала менее 5% голосов.

В 2000–2007 годах был экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований. В 2004–2012 годах руководил региональными программами Фонда развития информационной политики. В 2008–2010 и в 2012–2019 годах преподавал в Высшей школе экономики (курсы «Теория и практика электоральной инженерии», «Анализ эффективности политических кампаний» и другие).

В 2006–2012 годах руководил аналитическим отделом Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» (общероссийское общественное движение «Голос» внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов, а международное признано нежелательным). В 2012–2018 годах — эксперт Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина, координатор проекта по мониторингу выборов КГИ.

В 2017 году вошел в экспертно-консультационную группу при председателе ЦИК РФ, в 2018-м — в научно-экспертный совет при ЦИК РФ (совет упразднен в 2020 году). В 2018 году начал сотрудничать с фондом «Либеральная миссия». 20 февраля 2026 года внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Автор и соавтор нескольких сотен статей и около 20 книг, в частности: «Мертвые души. Методы фальсификации итогов голосования и борьба с ними» (2007), «Как выбирала Россия — 2016. Результаты мониторинга избирательного процесса» (2016), «Партии и выборы в России 2008–2022. История заката» (2024).