Цивилев допустил переименование «Силы Сибири — 2» в «Силу Байкала»

Проект газопровода «Сила Сибири — 2» может получить новое название — «Сила Байкала». Об этом на заседании Госсовета по энергетике на Восточном экономическом форуме заявил министр энергетики России Сергей Цивилев.

«Раньше он назывался "Сила Сибири — 2". Но благодаря Владимиру Владимировичу, он назвал его более правильно — «Сила Байкала». Это тоже экспортные потоки», — сказал министр.

«Сила Сибири — 2» — это проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Ожидается, что контракт будет рассчитан на 30 лет. Как сказал господин Цивилев, «президент поставил задачу — прежде всего, должны удовлетворяться потребности России», «но должен быть найден разумный баланс».