Микроэлектроника макроинвестиций

По данным “Ъ”, юридическое лицо создаваемой Объединенной микроэлектронной компании (ОМК) может до конца года приобрести долю в «НМ-Тех». Однако о размере доли, как и о стоимости компании, стороны пока не договорились: оценка компании разнится в восемь раз. Аналитики считают, что наиболее вероятный сценарий — приобретение половины предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

ООО «Интегральные системы» (дочерняя структура Сбербанка, акционер ГК «Элемент») может до конца 2026 года приобрести долю в ООО «НМ-Тех» (структура ВЭБ.РФ). Об этом “Ъ” рассказали три источника, знакомые с ходом переговоров. Размер приобретаемой доли собеседники не уточнили. По словам двух из них, стоимость актива будет определена «на уровне государства после проведения соответствующих аудитов».

ООО «НМ-Тех» создано в 2019 году и принадлежит ВЭБ.РФ. С 2021 года компанию возглавляет Денис Фролов — бенефициар «Группы Астра». Сейчас сведения о структуре владения, руководстве и финансовых показателях общества скрыты. Согласно последней доступной отчетности СПАРК, в 2024 году выручка компании составила 648,7 млн руб., чистый убыток — 1,2 млрд руб. В 2023 году выручка составила 231,8 млн руб., а убыток — 3,3 млрд руб.

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил 28 сентября на форуме «Микроэлектроника-2026», что именно «Интегральные системы» является юридическим лицом создаваемой ОМК. Предполагается, что компания объединит производственные активы ГК «Элемент» и «НМ-Тех» и станет базой для формирования отечественного микроэлектронного комплекса полного цикла. На развитие ОМК до 2030 года государство может направить 750 млрд руб., еще 250 млрд руб. планировалось привлечь от Сбербанка, сообщал CNews в январе 2026 года. Кроме того, по данным источников “Ъ”, компания рассчитывает привлечь около 100–150 млрд руб. от технологических фондов.

О том, что Сбербанк проводит аудит «НМ-Тех», источники “Ъ”, знакомые с ходом переговоров, рассказывали в конце 2025 года. Весной 2026 года «НМ-Тех» оценивался Сбербанком примерно в 20 млрд руб., в то время как ВЭБ.РФ настаивал на сумме 160 млрд руб., говорит источник “Ъ”. Впрочем, разногласия касаются не только цены.

Как утверждают источники “Ъ”, до сих пор нет окончательного решения ни о размере приобретаемой доли, ни о будущей структуре ОМК, а также окончательно не утверждена стратегия самой компании.

По данным источников “Ъ”, это связано с разногласиями сторон сделки и правительства о стратегии дальнейшего развития актива. В Сбербанке не ответили на запрос “Ъ”. В ВЭБ.РФ от комментариев отказались.

Какой-либо специальной процедуры «государственного аудита», по результатам которой правительство устанавливает цену продажи доли в коммерческой организации, законодательство не предусматривает, подчеркивает руководитель корпоративной практики юридической компании a. t. Legal Олег Карьков. Вероятнее всего, речь идет о проведении оценки «НМ-Тех» с привлечением независимых оценщиков и аудиторов, после чего параметры сделки будут согласовываться на государственном уровне, допускает он. Такая конструкция объяснима статусом продавца, говорит он.

Разница в оценке актива в восемь раз не является необычной для подобных сделок, говорит аналитик «Финама» Леонид Делицын. По его словам, ВЭБ.РФ, вероятнее всего, исходит из объема инвестиций в предприятие, тогда как «Сбер» ориентируется на доходный метод оценки. При этом возможен сценарий, при котором часть «НМ-Тех» перейдет «Интегральным системам», а часть останется у ВЭБ.РФ либо будет консолидирована через закрытый паевой инвестиционный фонд, допускает эксперт.

750 миллиардов рублей достигли госзакупки электроники в РФ в 2025 году, заявил первый зампред правительства Денис Мантуров на форуме «Микроэлектроника-2026».

Наиболее вероятный сценарий в случае с «НМ-Тех» — приобретение половины предприятия или чуть больше, считает замдиректора исследовательского центра ВШССН МГУ им. М. В. Ломоносова Тимофей Воронин. «Сбер» через «Интегральные системы» приобрел аналогичную долю в ГК «Элемент», напоминает он. Около 49,9% компании математически соответствовали бы примерно 10–60 млрд руб., и аналогия с «Элементом» тут представляется вполне возможной, полагает господин Карьков. Модель, при которой у новой структуры окажется пакет «НМ-Тех», близкий к половине капитала, выглядит логичной: она позволит привлечь «Сбер» как крупного финансового партнера, не передавая ему формальный контроль над предприятием, считает он.

Ника Сизова