«Воронежстройреконструкция» оспорила отмену взыскания 84 млн с минстроя региона

Кассационную жалобу на отказ во взыскании с воронежского минстроя 83,7 млн руб. подало ООО «Воронежстройреконструкция» Юрия Кондратьева и Ольги Поцебневой. Речь идет о компенсации за удорожание строительства жилого корпуса для стационарного социального обслуживания в Воробьевском районе. Претензия пока не принята к производству, следует из картотеки арбитражных дел.