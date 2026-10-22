«Воронежстройреконструкция» оспорила отмену взыскания 84 млн с минстроя региона
Кассационную жалобу на отказ во взыскании с воронежского минстроя 83,7 млн руб. подало ООО «Воронежстройреконструкция» Юрия Кондратьева и Ольги Поцебневой. Речь идет о компенсации за удорожание строительства жилого корпуса для стационарного социального обслуживания в Воробьевском районе. Претензия пока не принята к производству, следует из картотеки арбитражных дел.
Контракт на разработку рабочей документации и строительство корпуса был заключен 30 декабря 2022 года. Подрядчик согласился выполнить работы за 629,3 млн руб. Впоследствии стоимость контракта выросла до 692,1 млн руб. Объект планировали возвести до октября 2024 года, однако в итоге минстрой принял исполнение контракта 5 февраля 2026 года.
«Воронежстройреконструкция» потребовала дополнительную компенсацию роста стоимости строительных ресурсов. Изначально компания просила взыскать в свою пользу 44,4 млн руб., но затем требования были увеличены до 83,7 млн руб. Подрядчик ссылался на положительное заключение повторной госэкспертизы от декабря 2023 года. Проект дополнительного соглашения об увеличении цены заказчик подготовил, однако стороны его не заключили.
В апреле 2026 года Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил требования подрядчика. В конце сентября 19-й арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу минстроя и отменил решение первой инстанции, отказав «Воронежстройреконструкции» в удовлетворении требований. В постановлении апелляции уточняется, что компенсация не может быть взыскана, поскольку «истец,… не дождавшись результатов повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки сметной стоимости строительства объекта и без согласования с заказчиком вопроса увеличения, приступил к выполнению строительных работ, выполнил их и сдал результат работ заказчику на свой предпринимательский риск».
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», по тому же контракту региональный минстрой в феврале уже предъявлял отдельный иск к «Воронежстройреконструкции» и ассоциации «Строители Черноземья» на 154,7 млн руб. Власти требуют взыскать штраф и пени. Ближайшее заседание по делу запланировано на 8 декабря.