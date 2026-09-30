Воронежский минстрой добился отмены взыскания 84 млн рублей в пользу «Воронежстройреконструкции» за удорожание соцкорпуса

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение о взыскании с министерства строительства Воронежской области 83,7 млн руб. в пользу известного на местном рынке господряда ООО «Воронежстройреконструкция» (ВСР, принадлежит Юрию Кондратьеву и Ольге Поцебневой). Подрядчик требовал от властей компенсировать удорожание строительства жилого корпуса для стационарного социального обслуживания в Воробьевском районе — и первоначально добился успеха, который теперь, судя по информации из картотеки арбитража, упустил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Информация об итогах заседания 30 сентября опубликована в картотеке арбитражных дел, ни резолютивной, ни мотивировочной части решения апелляции пока нет.

Контракт на разработку рабочей документации и строительство корпуса стороны заключили 30 декабря 2022 года. Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», подрядчик согласился выполнить работы за 629,3 млн руб., впоследствии стоимость контракта выросла до 692,1 млн руб. Первоначально объект планировали возвести до октября 2024 года. Минстрой принял исполнение контракта 5 февраля 2026 года.

ВСР потребовала дополнительную компенсацию роста стоимости строительных ресурсов. Первоначально предприятие просило взыскать 44,4 млн руб., затем увеличило требования до 83,7 млн руб. Подрядчик ссылался на положительное заключение повторной государственной экспертизы от декабря 2023 года. Проект дополнительного соглашения об увеличении цены заказчик подготовил, однако стороны его не заключили.

Арбитражный суд Воронежской области (АС ВО) 1 апреля удовлетворил требования подрядчика полностью. Минстрой обжаловал решение. Апелляция 30 сентября отменила его целиком и приняла новый судебный акт (дело А14-13895/2025), содержание которого пока не раскрывается.

Гендиректор «Воронежстройреконструкции» Юрий Кондратьев сообщил «Ъ-Черноземье», что считает преждевременным комментировать результат апелляции до публикации полного судебного акта. Бизнесмен пояснил, что сначала с документом должны ознакомиться он сам и юристы, после чего предприятие определит дальнейшую позицию и, возможно, даст более подробные комментарии.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», по тому же контракту в Воробьевском районе региональный минстрой в феврале уже предъявлял отдельный иск к ВСР и ассоциации «Строители Черноземья» на 154,7 млн руб. Власти требуют взыскать штраф и пени. Дело остается на рассмотрении АС ВО. Принципиальных решений не было. Следующее заседание назначено на 5 октября. АС ВО отказался объединять этот спор (дело А14-1775/2026) с иском подрядчика о компенсации удорожания, о котором идет речь выше.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Воронежстройреконструкция» (ИНН 3616008757) зарегистрировано в Воронеже в 2004 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральному директору Юрию Кондратьеву принадлежит 28%, директору Ольге Поцебневой — 22%, еще 50% — самому обществу. В 2025 году выручка предприятия выросла на 41,6%, до 1,6 млрд руб., чистая прибыль — в 3,2 раза, до 945 тыс. руб. В Воронеже действует еще одно ООО «Воронежстройреконструкция» (ИНН 3664066318), зарегистрированное в 2005 году. Обе компании зарегистрированы на улице Остужева, 21, но в разных офисах. Генеральным директором второго общества также является господин Кондратьев, директором — госпожа Поцебнева. Им принадлежит по 25%, еще 50% — самому обществу. Его уставный капитал составляет 40 тыс. руб. В 2025 году выручка этого предприятия достигла 168 млн руб., чистая прибыль — 7 млн руб. Участником спора с минстроем выступает ООО, зарегистрированное в 2004 году.

Сергей Калашников