Суд вернул иск властей к «Воронежстройреконструкции» из-за неуплаты госпошлины

Один из двух исков министерства строительства Воронежской области к ООО «Воронежстройреконструкция» (ВСР) и АСРО «Строители Черноземья» (субсидиарный ответчик) возвращен судом в связи с неуплатой истцом госпошлины. Информация появилась в арбитражной картотеке. Сумма требований по иску составляла 163,3 млн руб.

Иск регионального минстроя касался взыскания пени и штрафа по контракту на строительство жилого корпуса для предоставления стационарного социального обслуживания в Поворинском районе, заключенному в марте 2023 года. Возвести здание требовалось до середины ноября 2024-го. Как сообщал «Ъ-Черноземье», ВСР предложила выполнить работы за 759,4 млн руб. при начальной цене 760,3 млн. По данным ЕИС «Закупки», на сегодняшний день контракт подорожал до 826 млн руб. Стоимость фактически исполненных подрядчиком обязательств оценивается в 821,8 млн. Контракт по-прежнему находится на стадии исполнения.

Министерство подало заявление в суд в начале февраля. Иск был оставлен без движения. В документах суда указано, что это произошло «в связи с отсутствием документов, подтверждающих уплату государственной пошлины». Затем срок оставления без движения был продлен. От истца поступило ходатайство об освобождении от госпошлины, в котором минстрой сослался на правовой статус «главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за исполнение областной адресной инвестиционной программы». Суд ходатайство не поддержал.

«Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения»,— напомнили в арбитраже.

Второй иск — на 154,7 млн руб. в общей сумме — принят к производству и находится на рассмотрении. Министерство строительства Воронежской области просит взыскать пени и штраф по госконтракту на строительство социального стационара в Воробьевском районе. Первоначально жилой корпус планировали возвести до октября 2024-го. «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежский минстрой принял исполнение контракта лишь 5 февраля этого года. ВСР согласилась выполнить работы за 629,3 млн руб., но затем соглашение подорожало до 692,1 млн.

Заседание по делу назначено на 6 июля.

Денис Данилов