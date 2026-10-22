Налоговые поступления в бюджет Воронежа за год выросли почти на 12%
Доходы бюджета Воронежа с января по сентябрь 2026 года достигли 12 млрд руб. Сумма увеличилась на 1,2 млрд руб., или на 11,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.
Основную часть поступлений обеспечил налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 9,5 млрд руб. Это на 1,2 млрд руб., или на 15%, больше, чем годом ранее. На НДФЛ приходится 79% доходов городской казны, еще 8% — на земельный налог.
Поступления от имущественных налогов выросли на 124 млн руб. (+11%) и составили 1,3 млрд руб. Туристический налог, введенный в городе с 1 января 2026 года, принес за девять месяцев 31,8 млн руб.
По итогам 2025 года муниципалитеты Воронежской области получили 29,8 млн руб. туристического налога. Тогда сбор действовал в 127 из 445 муниципальных образований региона, включая 125 городских и сельских поселений, а также Борисоглебск и Нововоронеж. С 1 января 2026 года налог распространили и на Воронеж.