Налоговые поступления в бюджет Воронежа за год выросли почти на 12%

Доходы бюджета Воронежа с января по сентябрь 2026 года достигли 12 млрд руб. Сумма увеличилась на 1,2 млрд руб., или на 11,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.