Euroclear подал в Арбитражный суд Москвы две жалобы по иску ЦБ
Бельгийский депозитарий Euroclear подал в Арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы по иску Банка России. Это следует из записи в картотеке. Euroclear намерен обжаловать принятое в мае решение суда, однако подробности документа неизвестны.
В конце 2025 года ЦБ подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Euroclear €200 млрд убытков, связанных с блокировкой российских активов. Суд удовлетворил иск 15 мая 2026 года. Euroclear это решение не признал. 26 мая суд в Москве обратил постановление о взыскании к немедленному исполнению, после чего бельгийский банк подал апелляцию. Суд ее отклонил.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов. Большая часть средств хранится в Euroclear. Бельгия установила запрет на их использование, так как не хочет единолично брать на себя риски в случае их возможного возвращения России.
Ключевой довод Euroclear сводится к отсутствию у российского суда юрисдикции по этому спору: депозитарий считает, что решение должна принимать бельгийская инстанция. Ранее Euroclear также заявлял, что не признает юрисдикцию московского суда, поэтому кассация затрагивает не только размер требований, но и саму возможность рассматривать дело в России.
Механизм иска Банка России предполагает компенсацию финансовых потерь за счет средств Euroclear, находящихся в российской юрисдикции. Практическое исполнение такого требования ограничено: в России активов депозитария может оказаться недостаточно для удовлетворения требований всех взыскателей, а за рубежом сложно найти страны, которые добровольно исполнят российское судебное решение.