Euroclear подал в Арбитражный суд Москвы две жалобы по иску ЦБ

Бельгийский депозитарий Euroclear подал в Арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы по иску Банка России. Это следует из записи в картотеке. Euroclear намерен обжаловать принятое в мае решение суда, однако подробности документа неизвестны.

В конце 2025 года ЦБ подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Euroclear €200 млрд убытков, связанных с блокировкой российских активов. Суд удовлетворил иск 15 мая 2026 года. Euroclear это решение не признал. 26 мая суд в Москве обратил постановление о взыскании к немедленному исполнению, после чего бельгийский банк подал апелляцию. Суд ее отклонил.

После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов. Большая часть средств хранится в Euroclear. Бельгия установила запрет на их использование, так как не хочет единолично брать на себя риски в случае их возможного возвращения России.