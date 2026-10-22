В Воронеже ищут кандидатов на пост председателя Центрального суда
Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области объявила об открытии вакантной должности председателя Центрального районного суда Воронежа. Информация появилась на сайте ККС. Последний день приема документов от кандидатов — 19 ноября.
Председателем Центрального райсуда в настоящее время является Михаил Шатских, назначенный на должность в соответствии с указом президента РФ на шестилетний срок полномочий в апреле 2021 года.
Также открыты следующие вакансии:
судьи Воронежского областного суда;
мирового судьи участка №2 в Бутурлиновском судебном районе;
мирового судьи участка №2 в Острогожском судебном районе;
мирового судьи участка №2 в Хохольском судебном районе.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в Воронеже подали в отставку судья областного арбитража Елена Соболева и судья Советского районного суда Воронежа Александр Постников. На заседании ККС 21 октября были приняты решения о прекращении их полномочий.