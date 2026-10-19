Двое судей подали в отставку в Воронежской области

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области планирует на заседании 21 октября рассмотреть вопросы о прекращении полномочий судьи областного арбитража Елены Соболевой и судьи Советского райсуда Воронежа Александра Постникова в связи с поданными ими заявлениями об отставке. Вопросы включены в предварительную повестку заседания.