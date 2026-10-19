Двое судей подали в отставку в Воронежской области
Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области планирует на заседании 21 октября рассмотреть вопросы о прекращении полномочий судьи областного арбитража Елены Соболевой и судьи Советского райсуда Воронежа Александра Постникова в связи с поданными ими заявлениями об отставке. Вопросы включены в предварительную повестку заседания.
Полномочия судьи Соболевой могут быть прекращены с 30 декабря, а судьи Постникова — с 1 января 2027 года.
Также ККС планирует рассмотреть представления председателя Воронежского областного суда Виктории Калюжной об утверждении судьи Ирины Кобзевой председателем судебной коллегии по административным делам облсуда.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что ККС на внеочередном заседании 6 октября прекратила полномочия судьи Арбитражного суда Воронежской области Евгения Рослякова.
Кроме того, сообщалось, что в регионе стали доступны восемь вакантных должностей в судах. В частности, открыты вакансии заместителей председателей Коминтерновского и Железнодорожного районных судов Воронежа.