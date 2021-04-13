Михаил Шатских назначен председателем Центрального районного суда Воронежа

Указом президента РФ от 12 апреля Михаил Шатских назначен на должность председателя Центрального районного суда Воронежа на шестилетний срок полномочий, следует из сообщения Квалификационной коллегии судей Воронежской области. Коллегия, напомним, рекомендовала господина Шатских на эту должность в ноябре 2020 года.

Михаил Шатских с ноября 2019 года работал заместителем председателя Ленинского районного суда Воронежа, до этого он был судьей Советского райсуда.

Кроме того, тем же указом на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Калачеевского районного суда Воронежской области назначен Юрий Маликов, Дарья Ливенцева назначена судьей Арбитражного суда Воронежской области на неограниченный срок полномочий.

Ирина Лобанова