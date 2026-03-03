Школьникам добавят исторического мышления

Для того чтобы сдать ОГЭ, выпускникам девятых классов придется предварительно пройти собеседование по истории. Нововведение анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Изменения не затронут нынешних выпускников: впервые с ними столкнутся школьники, которые сейчас учатся в седьмом классе. Механизм проведения собеседования разработает Рособрнадзор. Ведомство уже пообещало обсудить документ с педагогами и протестировать механизм в регионах. Новый формат, полагают эксперты, станет разумной заменой обязательного ОГЭ по истории, который власти хотят ввести уже несколько лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2028 году у выпускников девятых классов появится новый обязательный экзамен — устное собеседование по истории. Положительный результат по нему будет являться допуском к сдаче ОГЭ и возможности получить аттестат. Об этом во вторник, 3 марта, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе заседания Межведомственной комиссии по историческому просвещению. Систему оценивания и механику проведения нового экзамена разработает Рособрнадзор. «На экзамене будет проверяться, как думает, как размышляет школьник. Об этом долго говорили учителя и историки»,— рассказал господин Кравцов.

Экзамен введут только в 2027/28 учебном году, чтобы учителя и школьники успели к нему подготовиться.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал «большой цикл апробационных мероприятий» в регионах и обсуждение с педагогами, поскольку экзамен будет охватывать ежегодно около 1,5 млн школьников. «Привнесение устного формата экзамена в систему государственной итоговой аттестации повысит качество изучения истории в школах, сделает уроки более содержательными»,— уверен он. В Минпросвещения сообщили “Ъ”, что в рамках собеседования будут проверяться знания только по отечественной истории за тот период, который изучается в рамках программы пятых-девятых классов. «Специальной подготовки не потребуется. Знания и навыки, необходимые для собеседования, ученики будут получать в рамках обычных уроков истории, на изучение которой с 1 сентября 2025 года увеличено количество часов до трех в неделю»,— добавили там.

Во ходе заседания Межведомственной комиссии по историческому просвещению Сергей Кравцов сказал: «В ЕГЭ мы ввели историческое сочинение, и (сейчас.— “Ъ”) мы дополняем это проверкой изложения материала в девятом классе». Но такого сочинения как обязательного экзамена в 11-м классе нет. В Минпросвещения “Ъ” объяснили, что министр имел в виду итоговое сочинение по литературе, которое выпускники старшей школы сдают в декабре как допуск к ЕГЭ. «В последние годы в перечень тем итогового сочинения активно включаются направления, связанные с историей, Великой Отечественной войной, ролью личности в истории. То есть речь шла об акценте на исторической проблематике в уже существующем итоговом сочинении»,— пояснили в ведомстве.

Девятиклассники с 2019 года уже сдают устное собеседование по русскому языку. Оно вводилось для проверки навыков устной речи школьников и оценивается в формате зачет/незачет. Его успешная сдача необходима для допуска к ОГЭ.

В Минпросвещения рассказали “Ъ”, что «пока речи об объединении этих экзаменов не ведется и устный экзамен по истории вводится как отдельное испытание».

«Разговоры о введении всеобщего экзамена по истории России ведутся давно,— говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин.— Но из-за особенностей школьной программы обязательный ОГЭ по истории не самое лучшее решение, и в настоящее время как предмет по выбору его сдает менее 10% от всех выпускников девятых классов». Обязательное историческое собеседование (а не полноценный экзамен) — это «разумное решение», считает эксперт. «Это дополнительная возможность посмотреть, как ребенок говорит, насколько убедительно доказывает свою позицию, владеет историческими фактами,— полагает он.— Письменные экзамены не дают возможности проверить, насколько развиты коммуникативные навыки школьников, их аналитические способности».

«Если при проведении собеседования по истории акцент будет делаться на знании узких аспектов истории, то нагрузка на школьников возрастет. Особенно на тех, кто планирует свою жизнь связать с негуманитарными специальностями,— отмечает заведующий кафедрой методики преподавания истории и обществознания Государственного университета Вадим Ковригин.— Если же будут проверяться знания основных этапов исторического процесса, то это вряд ли сильно увеличит нагрузку, зато станет хорошим способом проверить, насколько школьник умеет аналитически мыслить, владеет навыками коммуникации и разговорной речи».

Полина Ячменникова