Какие форматы рассматриваются для пробного собеседования по истории

Часть вариантов КИМ предполагает равнозначные задания на выбор и задания по картинкам. Другая содержит только одно задание по каждой теме, при этом все материалы письменные и не имеют иллюстраций. Определить, какой из вариантов КИМ оптимален, в Рособрнадзоре также намерены после анализа результатов апробации.