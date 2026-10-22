Какие форматы рассматриваются для пробного собеседования по истории
Рособрнадзор, выяснил “Ъ”, рассматривает три варианта устного экзамена по истории для доступа к ОГЭ.
В первом случае ученик получает КИМ, готовится к ответу 15 минут и затем идет отвечать к организатору экзамена — учителю истории. На ответ отводится так же 15 минут. По каждому из заданий преподаватель может задать учащемуся дополнительные вопросы.
Во втором формате школьник также получает бумажный КИМ, затем отвечает перед организатором в аудитории, но тот не вступает в диалог и просто ведет аудиозапись ответа.
В третьем варианте аудитории оснащены компьютерами, ученик видит задания только в электронном формате, отвечает также только перед компьютером, на котором ведется аудиозапись.
Часть вариантов КИМ предполагает равнозначные задания на выбор и задания по картинкам. Другая содержит только одно задание по каждой теме, при этом все материалы письменные и не имеют иллюстраций. Определить, какой из вариантов КИМ оптимален, в Рособрнадзоре также намерены после анализа результатов апробации.