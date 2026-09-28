Путин освободил Савельева с поста вице-премьера России

Президент России освободил Виталия Савельева от должности заместителя председателя правительства. Причиной стало его избрание на пост депутата Госдумы. Указ опубликован 28 сентября на портале правовых актов.

Виталий Савельев занял пост вице-премьера в мае 2024 года и курировал в правительстве транспортный блок. До этого четыре года был министром транспорта. С 2009 по 2020 год чиновник возглавлял «Аэрофлот». В 2004-2007 годах занимал пост замминистра экономического развития и торговли России. Господин Савельев также занимал руководящие должности в АФК «Система», МТС и телеком-операторе «Комстар-ОТС».

На выборах в Госдуму господин Савельев вошел в федеральный список политиков от партии «Единая Россия» от Московской области. По итогам выборов в Госдуму ЕР получила наибольшее число мандатов — 349, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1, самовыдвиженцы — 4. Первое заседание нового созыва нижней палаты запланировано на 30 сентября.