Липецкий губернатор опроверг данные о десятках погибших из-за ночной атаки БПЛА
Врачи борются за жизнь пострадавшего при атаке БПЛА липчанина
Обновлено
Распространяющаяся в соцсетях информация о десятках погибших и масштабных разрушениях в результате ночной атаки БПЛА на Липецк не соответствует действительности, заявил губернатор Игорь Артамонов в своем канале в Max. Как и сообщалось, ранен один человек. Он получил серьезную травму, «но местные врачи справились».
Глава региона также уточнил, что над Липецкой областью ночью сбили порядка 20 беспилотников. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в Липецке неразорвавшаяся часть БПЛА упала на крышу поликлиники на улице Меркулова — сегодня она будет закрыта. Также повреждены остекление и фасады нескольких многоквартирных и частных домов в разных районах города.
По данным Минобороны, с 20:00 21 октября до 08:00 22 октября над Россией уничтожили 808 дронов. Помимо Липецкой области, в Черноземье их ликвидировали над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областями.
О последствиях на земле также сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, над Воронежем и четырьмя районами области сбили 44 беспилотника. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждены кровля и фасады частных и многоквартирных домов, а также одного соцобъекта. Посечено несколько автомобилей. Еще в одном нарушены сети электроснабжения.
UPD: губернатор Игорь Артамонов сообщил, что врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшего липчанина. По словам главы региона, у него сквозное проникающее ранение грудной клетки и сердца, черепно-мозговая травма. Пациенту успешно провели операцию, он находится в тяжелом состоянии.