Липецкий губернатор опроверг данные о десятках погибших из-за ночной атаки БПЛА

Распространяющаяся в соцсетях информация о десятках погибших и масштабных разрушениях в результате ночной атаки БПЛА на Липецк не соответствует действительности, заявил губернатор Игорь Артамонов в своем канале в Max. Как и сообщалось, ранен один человек. Он получил серьезную травму, «но местные врачи справились».