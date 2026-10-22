Боевая часть БПЛА упала на крышу поликлиники в Липецке

Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в момент атаки учреждение было закрыто, людей внутри не было.

По информации главы региона, этой ночью в результате ударов беспилотников были повреждены фасады и остекление нескольких частных и многоквартирных домов в разных районах областного центра. Пострадал 25-летний мужчина — сейчас он находится в больнице.