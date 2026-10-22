Боевая часть БПЛА упала на крышу поликлиники в Липецке
В Липецке после ночной атаки БПЛА на крыше поликлиники на улице Меркулова была обнаружена неразорвавшаяся боевая часть беспилотника. На месте работают специалисты. Об этом утром 22 октября сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Сегодня приема пациентов в медучреждении не будет. Всех перенаправляют в поликлинику Елецкого микрорайона и в филиал на улице Гагарина»,— уточнили в облправительстве.
Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в момент атаки учреждение было закрыто, людей внутри не было.
По информации главы региона, этой ночью в результате ударов беспилотников были повреждены фасады и остекление нескольких частных и многоквартирных домов в разных районах областного центра. Пострадал 25-летний мужчина — сейчас он находится в больнице.
«На местах падения обломков работают оперативные службы. Все поступающие сообщения оперативно проверяются»,— заявил господин Артамонов.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в ночь на 22 октября 44 беспилотных летательных аппарата были уничтожены в небе над Воронежем и четырьмя районами Воронежской области. Пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждены кровля и фасады частных и многоквартирных домов, а также одного соцобъекта.