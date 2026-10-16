Лукашенко приказал развивать в Белоруссии сеть отрядов народного ополчения

«Вооружение для вас заготовлено. Это дело военных. Автомат, гранаты, пулемет вы будете иметь... Это хорошо, что вы освоили беспилотники», — добавил господин Лукашенко, обращаясь к бойцам отряда. Он также дал им совет: «Главное - это даже не стрельба. Главное — это физическая подготовка. Вы должны научиться уворачиваться от пули».