Лукашенко приказал развивать в Белоруссии сеть отрядов народного ополчения
В Белоруссии нужно расширять сеть отрядов народного ополчения, заявил президент Александр Лукашенко. По его словам, «в каждом сельсовете должен быть отряд народного ополчения».
«Надо нам расширяться. Надо где-то еще создавать такие базовые отряды. Они должны быть связаны между собой», — сказал господин Лукашенко во время посещения учебных занятий одного из таких отрядов (цитата по «БелТА»).
По словам президента, народное ополчение нужно для того, чтобы люди в военное время могли защитить себя. «Это в самом низу народное ополчение. Дальше — территориальная оборона, защита инфраструктурных объектов... И наверху — армия. Естественно, вся эта структура — под командованием президента», — пояснил он.
«Вооружение для вас заготовлено. Это дело военных. Автомат, гранаты, пулемет вы будете иметь... Это хорошо, что вы освоили беспилотники», — добавил господин Лукашенко, обращаясь к бойцам отряда. Он также дал им совет: «Главное - это даже не стрельба. Главное — это физическая подготовка. Вы должны научиться уворачиваться от пули».