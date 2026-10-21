Двое погибли при ударе по нефтяному месторождению Шайба в Саудовской Аравии
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили беспилотник, который летел в направлении нефтегазового месторождения Шайба. При падении обломков погибли два человека, сообщила пресс-служба министерства энергетики королевства.
Погибли граждане Филиппин и Непала. Еще два человека — граждане Пакистана и Индии — получили ранения.
Объект принадлежит компании Saudi Aramco. Из-за упавших обломков БПЛА на его территории начался пожар. На добычу нефти и газа это не повлияло, заверили в пресс-службе саудовского Минэнерго.
Кто нанес удар, не уточняется. 19 октября объект атаковало йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы).