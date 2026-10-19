Хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Саудовской Аравии

По словам господина Сарии, под удар хуситов попали объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco в Янбу на западе Саудовской Аравии и нефтяное месторождение Шейба на востоке страны. Хуситы также утверждают, что атаковали аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, аэропорт города Абха и авиабазу в Хамис-Мушайте на юге королевства. Кроме того, поражены военно-морской лагерь и радиолокационные станции, сказал Яхья Сариа.