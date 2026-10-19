Хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Движение «Ансар Аллах» (хуситы) за последние 48 часов шесть раз атаковало беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами Саудовскую Аравию. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа.
По словам господина Сарии, под удар хуситов попали объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco в Янбу на западе Саудовской Аравии и нефтяное месторождение Шейба на востоке страны. Хуситы также утверждают, что атаковали аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, аэропорт города Абха и авиабазу в Хамис-Мушайте на юге королевства. Кроме того, поражены военно-морской лагерь и радиолокационные станции, сказал Яхья Сариа.
«Ансар Аллах» и Саудовская Аравия начали обмениваться ударами в середине сентября. В октябре хуситы пять раз наносили массированные удары по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Атака 10 октября стала самой смертоносной с 2015 года: погибли более 15 человек, не менее 300 — получили ранения. Саудовская Аравия закрыла объект до 17 октября, а авиакомпании отменили рейсы.