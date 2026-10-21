В США запрещенную Meta оштрафовали на $25 млрд за ложь про конфиденциальность данных

В случае Нью-Мексико прокурор штата в 2021 году подал иск против корпорации. Теперь суд счел, что Meta (признана экстремистской и запрещена в России) лгала и вводила в заблуждение в 26 из 29 своих заявлений, которые были рассмотрены в ходе процесса. В общей сложности, по оценке суда, было допущено более 43 млн нарушений. По оценке суда, не только работа с данными в компании, но и ее ключевые бизнес-практики были выстроены на лжи.