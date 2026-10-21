В США запрещенную Meta оштрафовали на $25 млрд за ложь про конфиденциальность данных
Суд в Нью-Мексико постановил, что американская корпорация Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) лгала и вводила пользователей в заблуждение в отношении конфиденциальности их данных и действий компании с этими данными. Об этом сообщают СМИ, включая CBS News и Reuters. Суд также заявил, что в соответствии с законом штата может за это оштрафовать компанию на $219 млрд, однако в итоге наложил штраф в $25 млрд. Прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес заявил, что тем самым это один из самых больших, если не самый большой, отдельный штраф против компании в США.
Это одно из дел, связанных с громким скандалом вокруг компании Cambridge Analytica. Он разгорелся в 2018 году, когда стало известно, что Meta (признана экстремистской и запрещена в России) передала этой компании, связанной с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, данные 87 млн пользователей своих платформ. Ранее компания уже платила штраф в связи с этим делом.
В случае Нью-Мексико прокурор штата в 2021 году подал иск против корпорации. Теперь суд счел, что Meta (признана экстремистской и запрещена в России) лгала и вводила в заблуждение в 26 из 29 своих заявлений, которые были рассмотрены в ходе процесса. В общей сложности, по оценке суда, было допущено более 43 млн нарушений. По оценке суда, не только работа с данными в компании, но и ее ключевые бизнес-практики были выстроены на лжи.