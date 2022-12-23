Meta заплатит $725 млн за незаконную передачу персональных данных

Корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) согласилась заплатить $725 млн для урегулирования коллективного иска против нее по делу о незаконной передаче персональных данных пользователей третьим лицам. Стороны пришли к соглашению в четверг, 22 декабря. Речь идет в первую очередь о передаче данных компании Cambridge Analytica. Сообщается, что это самая значительная сумма, когда-либо выплаченная по коллективному иску по делу о конфиденциальности данных.

Пользователи Facebook (заблокирован в РФ после признания Meta экстремистской) подали иск к компании в 2018 году. Тогда выяснилось, что британская Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом экс-президента США Дональда Трампа, получила доступ к данным 87 млн пользователей платформы. В 2019 году власти США назначили Facebook рекордный штраф в размере $5 млрд по этому делу.

Согласившись выплатить компенсацию, Meta при этом не признала нарушения, заявив, что на урегулирование она согласилась «в интересах нашего сообщества и акционеров». Кроме того, корпорация заявила, что в последние несколько лет она пересмотрела политику конфиденциальности и внедрила новую программу ее защиты.

Яна Рождественская