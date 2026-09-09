Apple представила первый складной iPhone

Компания Apple представила свой первый складной смартфон — iPhone Duo. Устройство будет доступно в белой и темно-синей расцветках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Apple Фото: Apple

Корпус iPhone Duo сделают из полированного титана. Устройство будет оснащено внутренним дисплеем с диагональю 7,6 дюйма. В iPhone Duo также установят 5,4-дюймовый внешний дисплей. На внутреннем экране iPhone Duo пользователи смогут одновременно открыть два приложения.

Девайс не будет поддерживать Face ID, вместо него на правой боковой грани будет установлен Touch ID. В устройстве также установят новый процессор A20 Pro, а также модем C2. Устройство будет оснащено двумя аккумуляторами. Разрешение основной камеры смартфона — 48 мегапикселей, а фронтальной — 12 мегапикселей. Стоимость версии на 256 ГБ в США — $1999. Продажи стартуют 23 октября, а предзаказ можно сделать с 16 октября.

Презентация стала первым крупным мероприятием Apple под руководством нового главы — Джона Тернуса. 1 сентября он сменил на этом посту Тима Кука, который руководил Apple 15 лет.