Связь тянут на село

От «большой четверки» операторов потребовали обеспечить покрытие в более чем 150 малых населенных пунктах к марту 2027 года. Сейчас в этих локациях есть хотя бы один оператор, но в Минцифры говорят, что остальные не «обеспечивают достаточного уровня связи». Для телеком-компаний такие проекты не являются приоритетными с точки зрения окупаемости, говорят эксперты, но политика принудительного расширения покрытия дает абонентам выбор и исключает возможность диктовать цены одному оператору.

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) обязала «Вымпелком», «МегаФон», МТС и Т2 обеспечить покрытие в более чем 150 населенных пунктах с населением от 1 тыс. человек до 31 марта 2027 года, следует из протокола ГКРЧ, опубликованного на сайте Минцифры. Из приложений к протоколу следует, что у МТС покрытия нет в 68 населенных пунктах, у Т2 — в 66, у «Вымпелкома» — в 12 и у «МегаФона» — в 6.

Из протокола также следует, что ГКРЧ расширила более чем на 70%, до 1426, количество участков федеральных трасс, на которых не будет LTE-покрытия. Ранее в январе ГКРЧ определила список из 821 участка автодорог в 33 регионах РФ по всей стране, которые не будут покрыты LTE. В Минцифры объясняли, что обеспечить покрытие на этих участках невозможно из-за отсутствия энергетической инфраструктуры.

В Минцифры “Ъ” сказали, что в России нет населенных пунктов численностью от 1 тыс. человек, в которых полностью отсутствует мобильная связь. «Покрытие хотя бы одного оператора есть в каждом из них. Вместе с тем у каждой компании есть населенные пункты с населением более 1 тыс. человек, в которых она не обеспечивает достаточного уровня связи, при этом другие операторы его обеспечивают»,— добавили в министерстве. Там объясняют, что операторы должны до 31 марта 2027 года обеспечить покрытие всех населенных пунктов с численностью населения 1 тыс. человек и более в субъектах РФ, в которых им выделен радиочастотный ресурс в диапазоне 900 МГц, и всех населенных пунктов с численностью населения 2 тыс. человек и более в субъектах РФ, в которых выделен спектр в диапазоне 1800 МГц. При этом должно быть обеспечено покрытие не менее 90% территории каждого населенного пункта, добавляют в министерстве.

Операторы отчитываются, что успеют выполнить требования. В «Вымпелкоме» говорят, что все задачи «в рамках данного поручения будут выполнены в срок, а там, где это необходимо, будет применяться шеринг». В «МегаФоне» рассказывают, что «последовательно реализуют программу развития сети в малых поселениях», а для «повышения эффективности и ускорения строительства инфраструктуры активно используют модель шеринга с другими операторами». В МТС будут «использовать все возможности для выполнения требований по покрытию» и сейчас работают над «планами, вариантами и их оценкой». В Т2 отказались от комментариев.

Отсутствие полного покрытия в населенных пунктах с численностью от 1 тыс. человек — «это в первую очередь экономический вопрос», говорит директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина: «Такие территории характеризуются низкой плотностью абонентов, высоким CAPEX на строительство инфраструктуры и длительными сроками окупаемости, особенно с учетом необходимости обеспечивать до 90% покрытия, что часто требует установки нескольких базовых станций при сложной географии». Она объясняет, что исторически операторы инвестировали в первую очередь в более маржинальные городские и пригородные зоны, где выше ARPU (средняя выручка на абонента) и «быстрее возврат инвестиций»: «Проекты в малых населенных пунктах иногда реализуются в минус, поэтому без регуляторного давления или механизмов софинансирования (например, через государственные программы устранения цифрового неравенства) операторы не приоритизируют такие инвестиции».

Из-за этого компенсация «провалов рынка» ложится на государство. Политика принудительного присутствия нескольких операторов в удаленных регионах исключает ситуацию, когда один игрок может диктовать цены без улучшения качества, добавляет старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова.

Алексей Жабин