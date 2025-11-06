Гардероб нащупал ритм

За три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%. Однако в последнее время рост цен на эти товары начал замедляться: по итогам трех кварталов 2025 года он оказался примерно равен инфляции — 6–9%. В связи с общим охлаждением потребительского спроса ритейлеры не спешат поднимать цены, но и не снижают их из-за риска потери рентабельности.

По данным аналитиков сервиса «МойСклад», за январь—сентябрь 2025 года средний чек на одежду вырос всего на 9% год к году, на обувь — на 6%. Аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД» приводят похожие данные: в январе—сентябре 2025 года средний чек на одежду и обувь составил 1,3 тыс. руб., увеличившись на 5% год к году. Рост трат оказался примерно на уровне годовой инфляции (8,13%, по оценке Минэкономики на конец октября), а в случае с обувью — даже ниже. По данным Росстата, в целом цены на одежду и белье в январе—сентябре 2025 года выросли на 2,7% год к году, на трикотажные изделия — на 2,9%, на обувь — на 2,4%.

В предыдущие два года эти категории товаров дорожали скачкообразно: цены на одежду по итогам 2023 года выросли на 8%, на обувь — на 29%, по итогам 2024 года — на 15% и 17% соответственно, отмечают в сервисе.

Одной из основных причин сдержанного роста цен на рынке fashion-ритейла эксперты называют общее охлаждение потребительского спроса и снижение покупательской способности (см. “Ъ” от 30 октября). Кроме того, рост цен обычно зависит от скачков курса валют, а сейчас рубль относительно стабилен, отмечает президент Baon Илья Ярошенко. С начала 2026 года на рынок начнут сказываться новые факторы: рост налоговой нагрузки и таможенных платежей, ожидает господин Ярошенко.

На цены сейчас влияет и то, что с 2022 года ритейлеры сумели наладить собственные бизнес-процессы. Если в 2023 году цены приходилось поднимать под давлением санкций, повышения ключевой ставки ЦБ и инфляции, то в 2025 году их уже удается сдерживать, хотя внешние условия по-прежнему сложные, говорит коммерческий директор дистрибутора «Джамилько» Евгений Устинов.

В условиях снижения спроса компании больше не могут перекладывать рост издержек на потребителя, говорит гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. Но, по ее словам, существенно снижать цены ритейлеры также не готовы из-за риска потери рентабельности. «В результате рост цен не превышает 8–10% в год»,— отмечает эксперт.

Одним из основных последствий скачкообразного роста цен на одежду и обувь в 2022–2024 годы стало сокращение среднего сегмента, отмечают аналитики «МойСклад».

По оценке FCG, его доля на рынке сократилась с 30–35% в 2020 году до 15–17% в 2025 году. Снижение темпов роста реальных доходов заставляет покупателей все чаще выбирать массмаркет, а бренды из-за высоких закупочных и производственных издержек, наоборот, поднимают цены и фактически уходят из среднего сегмента в bridge, который иначе на рынке называют «доступный премиум» (см. инфографику). В результате покупатели либо экономят, либо готовы доплачивать, если они уверены в ценности товара, а средний сегмент интересует их все меньше, констатирует госпожа Лебсак-Клейманс.

Из-за изменения структуры спроса бренды одежды и обуви начали не только уходить в другие сегменты, но и менять каналы продаж, отмечает гендиректор «МойСклад» Аскар Рахимбердиев. Для малого и среднего бизнеса, который в последние несколько лет активно торговал через маркетплейсы, сотрудничество с онлайн-площадками становится слишком дорогим, говорит эксперт. В этих условиях все больше предпринимателей из сферы fashion думают об открытии интернет-магазина, говорит Аскар Рахимбердиев. Однако повышать продажи через собственные сайты небольшим брендам пока мешает низкий уровень цифровизации (см. “Ъ” от 25 сентября).

