В Воронежской области выявили почти 5 тысяч га под жилищное строительство

1 543 неиспользуемых или неэффективно используемых участка, пригодных для жилищного строительства, выявили в Воронежской области. Их общая площадь составляет 4,8 тыс. га. Все они находятся в государственной или муниципальной собственности. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Большая часть земли подходит для индивидуального жилищного строительства — 1 203 участка на 4,3 тыс. га. Еще 68 территорий общей площадью 372,9 га могут быть использованы для возведения многоквартирных домов. В оборот для этих целей уже вовлечены 255 участков на 43,2 га и 17 на 135,3 га соответственно.

В Воронежской области эта работа ведется в рамках федерального проекта Росреестра «Земля для стройки» с 2021 года. Все свободные территории размещены на публичной кадастровой карте, которая доступна на портале «Национальная система пространственных данных». Как уточнили в управлении, сервис позволяет подобрать участок под дом или инвестиционный проект, оценить наличие инженерной инфраструктуры и перспективы использования земли. Чтобы получить землю, нужно направить властям соответствующее заявление с пакетом документов.

Как ГК «Развитие» получила новое разрешение на строительство жилкомплекса в Воронеже за 2,2 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова