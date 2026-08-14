Половина регионов Черноземья снизила ввод жилья более чем на 30%

Липецкая и Белгородская области стали единственными регионами в Черноземье, где по итогам первого полугодия 2026 года был рост объемов ввода жилья. В остальных четырех — Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областях — показатели снизились, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Липецкой области среди регионов Черноземья наибольшее увеличение объема ввода жилья — на 15% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), до 287 тыс. кв. м. Рост обеспечен как многоквартирным строительством (+46%, до 60 тыс. кв. м), так и индивидуальным (+9%, до 227 тыс. кв. м).

Белгородская область увеличила ввод на 11% — до 379,2 тыс. кв. м. Возведение высотных показало взрывной рост в 2,5 раза (+155%) — до 94,2 тыс. кв. м, индивидуальное жилье сократилось на 6%, до 285 тыс. кв. м. Власти региона планируют по итогам года ввести более 870 тыс. кв. м, в том числе 685 тыс. — индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и 185 тыс. — многоквартирное.

Тамбовская область сократила ввод на 3% — до 199 тыс. кв. м. При этом многоквартирное строительство выросло на 79% (до 74 тыс. кв. м), а индивидуальное снизилось на 24% (до 125 тыс. кв. м).

Воронежская область, традиционно лидирующая по объемам строительства в Черноземье, показала существенное падение — на 38%, до 570 тыс. кв. м. Снижение затронуло оба сегмента: многоквартирное жилье сократилось на 47% (до 234 тыс. кв. м), ИЖС — на 29% (до 336 тыс. кв. м).

Орловская область показала падение на 33% — до 120 тыс. кв. м. Многоквартирное строительство рухнуло на 67% (до 21 тыс. кв. м), индивидуальное — на 14% (до 99 тыс. кв. м). Курская снизила ввод на 30% — до 280 тыс. кв. м. Многоквартирные дома строили на уровне прошлого года (89 тыс. кв. м), ИЖС — меньше на 39% (до 190 тыс. кв. м).

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в этом году в Воронеже планируется ввести 821 тыс. кв. м жилья, что на 10% меньше, чем в прошлом. «Сейчас спрос на этом рынке продолжает падать, условия для строительных компаний тяжелые. Предпосылок для роста рождаемости или миграционного прироста в городе нет»,— оценивал ситуацию мэр облцентра Сергей Петрин.

Анна Швечикова