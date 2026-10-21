Полицейский скрылся от своих же активов

Петроградский райсуд по иску прокуратуры Санкт-Петербурга обратил в доход государства имущество и деньги бывшего руководителя управления собственной безопасности регионального ГУ МВД полковника полиции Алексея Васильева. В казну, по данным объединенной пресс-службы петербургских судов, отошли квартиры в Санкт-Петербурге, Сочи и столичном регионе. Конфискованы были доли в зданиях в Сестрорецке и во Всеволожске, участки в Сертолово и в Подмосковье, парковочные места в обеих столицах, автомобили Mercedes-Benz V220D 4MATIC, Audi Q8 и Audi A6, а также 171,52 млн руб. Суд выяснил, что совокупный доход господина Васильева и его супруги в 2010–2023 годах составил 38,6 млн рублей, однако за это время ими были приобретены 23 объекта недвижимости и шесть машин общей стоимостью не менее 227,1 млн руб.