Полицейский скрылся от своих же активов
Петроградский райсуд по иску прокуратуры Санкт-Петербурга обратил в доход государства имущество и деньги бывшего руководителя управления собственной безопасности регионального ГУ МВД полковника полиции Алексея Васильева. В казну, по данным объединенной пресс-службы петербургских судов, отошли квартиры в Санкт-Петербурге, Сочи и столичном регионе. Конфискованы были доли в зданиях в Сестрорецке и во Всеволожске, участки в Сертолово и в Подмосковье, парковочные места в обеих столицах, автомобили Mercedes-Benz V220D 4MATIC, Audi Q8 и Audi A6, а также 171,52 млн руб. Суд выяснил, что совокупный доход господина Васильева и его супруги в 2010–2023 годах составил 38,6 млн рублей, однако за это время ими были приобретены 23 объекта недвижимости и шесть машин общей стоимостью не менее 227,1 млн руб.
Как стало известно “Ъ”, имущество экс-силовик оформлял на родственников и близких, утверждавших, что все купили на заработанные или накопленные средства.
Полковник Васильев прослужил в органах внутренних дел около 20 лет. В Петербург он перебрался в 2019 году из Москвы после назначения на пост начальника регионального главка Романа Плугина. В январе 2022-го Алексей Васильев лишился должности после масштабной внеплановой проверки из центрального аппарата МВД.
Однако, как выяснил “Ъ”, по решению Санкт-Петербургского горсуда от 7 апреля 2023 года господин Васильев был восстановлен на работе. Но уже 21 апреля его повторно уволили. А весной 2025 года офицера и вовсе объявили в розыск по уголовному делу о взятке (ст. 290 УК РФ), связанной с организацией незаконной миграции.