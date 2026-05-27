Патрушев сообщил Путину о стабилизации ситуации с заболеванием скота в регионах

Президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Дмитрием Патрушевым. Тот заявил, что ситуация с заболеваниями сельскохозяйственных животных, развивавшаяся в начале года в нескольких регионах, стабилизировалась.

По словам господина Патрушева, динамика производства в животноводстве в целом соответствует уровню прошлого года. То же самое касается выпуска готовой продукции. «Ситуацию (с заболеваниями скота.— "Ъ") удалось стабилизировать... Таким образом, наш внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием»,— заверил вице-премьер (цитата по сайту Кремля).

В начале года власти заявили, что в нескольких регионах России выявили пастереллез (это острое инфекционное заболевание, поражает домашних и диких животных, также представляет опасность для человека). Животные изымались и забивались. Вспышки болезни затронули Новосибирскую, Омскую и Томскую области, Алтайский край и Республику Алтай. Аналитики оценивали потери фермеров в 1,59 млрд рублей. На сегодняшний день карантин, введенный в Новосибирской области в связи с ликвидацией очагов пастереллеза, продолжает действовать в селе Новоключи. По данным Росстата, поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях России в январе—марте 2026 года сократилось на 0,8% год к году, коров — на 1,7%.

