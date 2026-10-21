WSJ: Трамп готовит «новую Ялтинскую конференцию» с Путиным и Си
Президент США Дональд Трамп добивается проведения трехстороннего саммита с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Издание сравнивает потенциальную трехстороннюю встречу с Ялтинской конференцией 1945 года.
WSJ пишет, что господин Трамп «давно стремился к крупным сделкам с Россией и Китаем, и, возможно, именно это является его мотивацией». По оценке газеты, подход американского президента выглядит «как более масштабная попытка установить ложный мир путем умиротворения Путина». Однако в WSJ считают, что трехсторонние договоренности «подорвали бы глобальный авторитет Америки как надежного союзника».
На этой неделе Кремль заявил, что Россия, США и Китай обсуждают возможность проведения саммита глав трех государств. По данным WSJ, переговоры могут пройти на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18 и 19 ноября в Шэньчжэне. Дональд Трамп допустил проведение трехсторонних переговоров.