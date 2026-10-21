WSJ: Трамп готовит «новую Ялтинскую конференцию» с Путиным и Си

WSJ пишет, что господин Трамп «давно стремился к крупным сделкам с Россией и Китаем, и, возможно, именно это является его мотивацией». По оценке газеты, подход американского президента выглядит «как более масштабная попытка установить ложный мир путем умиротворения Путина». Однако в WSJ считают, что трехсторонние договоренности «подорвали бы глобальный авторитет Америки как надежного союзника».