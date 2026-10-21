Путин примет Уиткоффа в Константиновском дворце в первой половине дня

По словам господина Ушакова, встреча была согласована несколько дней назад, к переговорам присоединится спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев. Москву уведомили, что второй американский переговорщик, Джаред Кушнер, заболел и потому не смог приехать в Россию, добавил помощник президента. Он также уточнил, что у представителей России не было контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским.