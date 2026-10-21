Путин примет Уиткоффа в Константиновском дворце в первой половине дня
Ушаков: переговоры Путина и Уиткоффа пройдут 21 октября в Петербурге
Президент России Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Переговоры пройдут в первой половине дня. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По словам господина Ушакова, встреча была согласована несколько дней назад, к переговорам присоединится спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев. Москву уведомили, что второй американский переговорщик, Джаред Кушнер, заболел и потому не смог приехать в Россию, добавил помощник президента. Он также уточнил, что у представителей России не было контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Переговоры по украинскому урегулированию, естественно, интегральная часть сегодняшней программы», — сказал Юрий Ушаков.
Сегодня утром Стив Уиткофф прибыл в Петербург из Осло. Его встретил и проводил в Константиновский дворец Кирилл Дмитриев.