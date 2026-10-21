Черногория официально уведомила Россию о введении виз для россиян с 1 ноября

Соглашение об условиях взаимных поездок граждан двух стран было подписано правительствами России и Черногории в сентябре 2008 года. В конце июля 2026 года черногорские власти приняли решение об отмене безвизового режима для граждан РФ и Белоруссии. Это необходимо для того, чтобы страна могла вступить в Евросоюз в 2028 году.