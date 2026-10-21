Черногория официально уведомила Россию о введении виз для россиян с 1 ноября
Черногория официально уведомила Россию о введении с 1 ноября виз для российских граждан. Об этом ТАСС сообщил российский посол Александр Лукашик.
«С указанной даты въезд на территорию Черногории россиян будет осуществляться при наличии у них визы Черногории, — пояснил дипломат, — а также целого ряда других стран, включая государства Шенгена».
Соглашение об условиях взаимных поездок граждан двух стран было подписано правительствами России и Черногории в сентябре 2008 года. В конце июля 2026 года черногорские власти приняли решение об отмене безвизового режима для граждан РФ и Белоруссии. Это необходимо для того, чтобы страна могла вступить в Евросоюз в 2028 году.