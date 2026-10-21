В Кремле пока не ознакомились с докладом о последствиях выхода Армении из ЕАЭС
Кремль пока не ознакомился с докладом Евразийского межправсовета о вероятных последствиях приостановки членства Армении в ЕАЭС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Представители России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в Евразийском межправсовете подсчитали «цену» возможного приостановления членства Армении в ЕАЭС для этой страны. Согласно их докладу, в случае реализации такого сценария армянский ВВП сократится на 15,6%, потребление — на 14,6%, а товарооборот с партнерами по «пятерке» — на 55,6%. Импорт газа для Армении может подорожать на 69%.