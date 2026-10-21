Дмитриев предложил помочь США с поставками удобрений для фермеров

Так господин Дмитриев прокомментировал обсуждение соглашений по дизельному топливу в социальных сетях. В ролике, который он опубликовал на своей странице, высказывается тезис о том, что договоренности были направлены в первую очередь на защиту американских фермеров, а не на поддержку России. Кирилл Дмитриев отметил, что решения, которые сейчас принимает американская сторона, свидетельствуют об отказе от «деструктивного и неэффективного идеологического подхода», которого придерживался бывший президент США Джо Байден.