Дмитриев предложил помочь США с поставками удобрений для фермеров
Россия может помочь американским фермерам не только дизельным топливом, но и удобрениями, написал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Х. По его словам, сделки по другим российским продуктам между двумя странами пойдут миру на пользу.
Так господин Дмитриев прокомментировал обсуждение соглашений по дизельному топливу в социальных сетях. В ролике, который он опубликовал на своей странице, высказывается тезис о том, что договоренности были направлены в первую очередь на защиту американских фермеров, а не на поддержку России. Кирилл Дмитриев отметил, что решения, которые сейчас принимает американская сторона, свидетельствуют об отказе от «деструктивного и неэффективного идеологического подхода», которого придерживался бывший президент США Джо Байден.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки во время телефонного разговора 9 октября. Минфин США выдал для этого необходимую лицензию до 7 апреля следующего года, а российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля.
17 октября президент США Дональд Трамп заморозил часть антироссийских санкций, предусмотренных «законом Грэма». Комментируя их приостановку, Кирилл Дмитриев назвал решение президента «важным и по-настоящему историческим моментом». Он также отметил, что диалог и взаимовыгодное сотрудничество вместо санкций гарантируют стабильность в мире.