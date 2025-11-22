МВД перечислило самые распространенные у мошенников схемы обмана россиян

Перевод денег на «безопасный счет» и вложения в криптовалюту были в числе наиболее популярных у мошенников в 2025 году схем обмана, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МВД. По его данным, также были распространены рассылка фишинговых ссылок и схема с предоплатой за товар.

В МВД рассказали, что «значительное количество» дистанционных хищений совершается с использованием торговых площадок в интернете. При использовании схемы с переводом денег на «безопасный счет» мошенники звонят гражданам под видом сотрудников правоохранительных органов, госучреждений и финорганизаций. Они могут угрожать привлечением к уголовной ответственности за содействие ВСУ. Фишинговые ссылки часто рассылают через мессенджеры, что помогает преступникам получить информацию о банковской карте жертвы.

МВД регулярно предупреждает о новых мошеннических схемах. В ноябре ведомство сообщало, что

мошенники стали рассылать поддельные документы от имени ФСБ и Роскомнадзора. Кроме того, злоумышленники все чаще пытаются похитить деньги взрослых через их детей.

Подробности — в материале «Ъ» «С родителями сводят счеты».