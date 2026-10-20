ABC News узнал о скорой сделке США и РФ по освобождению нескольких американцев
Администрация президента США Дональда Трампа близка к заключению сделки с российской стороной об освобождении нескольких американцев из-под стражи в России. Об этом сообщил ABC News со ссылкой на двух американских чиновников и еще один источник, знакомый с ситуацией.
По данным собеседников телеканала, переговоры ведут спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Во время контактов обсуждалось освобождение Стивена Хаббарда, 72-летнего учителя на пенсии, и нескольких других граждан США. ABC News отмечает, что Стивен Хаббард — единственный американец, который признан Госдепартаментом незаконно задержанным в России.
Американские чиновники предупредили, что условия сделки пока не согласованы окончательно. Они допустили, что стороны не смогут договориться или масштаб сделки изменится.
Сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о диалоге российских и американских спецслужб по освобождению заключенных в обеих странах граждан. Президент США Дональд Трамп также сообщал о скором освобождении американца, задержанного в России. О ком идет речь, господин Трамп не уточнял.