ABC News узнал о скорой сделке США и РФ по освобождению нескольких американцев

По данным собеседников телеканала, переговоры ведут спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Во время контактов обсуждалось освобождение Стивена Хаббарда, 72-летнего учителя на пенсии, и нескольких других граждан США. ABC News отмечает, что Стивен Хаббард — единственный американец, который признан Госдепартаментом незаконно задержанным в России.