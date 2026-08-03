Ритейлер ответит за товар

Сеть алкомаркетов «Красное & Белое» отозвала обращение к поставщикам, где предлагала снять с себя риски за товар, пострадавший в случае атак БПЛА на склады. Теперь ритейлеры могут начать искать новый механизм взаимодействия с контрагентами. Полностью взять на себя многомиллиардные убытки из-за повреждений логистической инфраструктуры не могут ни сети, ни поставщики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Ритейлер «Красное & Белое» отозвал обращение к поставщикам, предполагающее отказ от ответственности в случае повреждения или уничтожения товаров из-за форс-мажорных обстоятельств. Об этом рассказали несколько собеседников “Ъ” среди производителей продуктов, пояснив, что решение было принято на совместном совещании. Информацию подтвердили в Рыбном союзе, сообщив, что считают вопрос урегулированным. В «Руспродсоюзе» говорят, что «Красное & Белое» начал отзывать дополнительное соглашение.

В самом «Красном & Белом» “Ъ” пояснили, что соглашение с поставщиками в предложенной ранее редакции подписываться не будет. Компания учтет обратную связь при дальнейшей доработке подходов к регулированию рисков в чрезвычайных обстоятельствах, уточнили там. Ритейлер рассчитывает выработать механизмы для сохранения бесперебойных поставок. Это могут быть резервные логистические маршруты, оперативное перераспределение товарных потоков или иные решения.

«Красное & Белое» — один из крупнейших российских FMCG-ритейлеров. Сеть существует с 2006 года и контролируется «Меркурий ритейл холдинг», куда также входит «Бристоль». Оборот холдинга в Infoline по итогам 2025 года оценивали в 1,72 трлн руб. Это пятое место по стране с учетом маркетплейсов. Год к году рост составил 22,3%. Основными владельцами «Меркурий ритейл холдинг» считаются Игорь Кесаев, Сергей Кациев и Сергей Студенников. На начало 2026 года под брендом «Красное & Белое» работали 21,5 тыс. торговых объектов.

29 июля 2026 года стало известно, что «Красное & Белое» направил поставщикам предложение заключить дополнительное соглашение, снимающее с него необходимость расплачиваться за уничтоженный товар в случае атак БПЛА, работы средств ПВО, попадания снарядов и иных форс-мажорных обстоятельств.

В «Красном & Белом» говорят, что инициатива обусловлена повышением рисков для складской и логистической инфраструктуры. Согласно действующему законодательству, торговые сети в рамках договоров поставки выкупают товар у поставщиков и несут за него ответственность с момента приемки или погрузки в автомобиль. Это отличает традиционный ритейл от маркетплейсов, оказывающих посреднические услуги.

Производители восприняли инициативу «Красного & Белого» крайне негативно. Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») 31 июля обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), попросив поддержать позицию поставщиков и провести для обсуждения проблемы совещание на площадке регулятора (копия есть у “Ъ”). В ФАС подтвердили “Ъ” получение письма, сообщив, что оно будет рассмотрено.

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«Союзмолоко» обращает внимание на то, что переложение на поставщиков рисков поставит их в заведомо невыгодное положение. Производители и дистрибуторы не имеют возможности принимать какие-либо меры, направленные на сохранение товаров. Поставщики не могут, например, даже застраховать находящийся у ритейлера товар, поскольку у них нет документов на склад, объясняет исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Эксперт замечает, что в сложившейся ситуации новые риски появились у всех. Но поставщики не идут к партнерам с требованиями отвечать за пищевые производства, склады сырья и готовой продукции, настаивает он.

Растущие риски для логистической инфраструктуры вынудили пересматривать работу с поставщиками не только «Красное & Белое». Например, «Магнит» и X5 начали обсуждать с поставщиками возможность передачи им части функций по доставке товаров в магазины (см. “Ъ” от 3 августа).

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов говорит, что совокупная стоимость товаров на складе крупного ритейлера обычно исчисляется десятками миллиардов рублей. Например, розничную стоимость пострадавших позиций после пожаров на двух складах RWB (Wildberries) в Электростали и Котовске на рынке оценивали в 250 млрд руб. (см. “Ъ” от 23 июля). Полностью взять на себя эти риски сейчас не сможет ни одна из сторон, предполагает господин Ванчугов. У ритейлера остается два пути — физическая оборона складов или управление рисками.

Александра Мерцалова