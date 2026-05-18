Нацрежим закупок работает со сбоями

Торгово-промышленная палата (ТПП) собрала мнения бизнеса об эффективности применения национального режима при госзаказе. Результаты опроса (1 тыс. малых, средних и крупных предприятий): 61% участников этого рынка считают, что нацрежим действует недостаточно эффективно и нуждается в доработке, 22% — не видят никакого результата от его введения, 13% заявили, что результат есть и закупки российской продукции выросли, 4% посчитали выставление оценки преждевременным.

Национальный режим действует с 1 января 2025 года и распространяется на закупки государства (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ). Его суть — в ограничении возможности приобретения для государственных нужд иностранных товаров, преимущество отдается продукции из РФ и Евразийского союза (ЕАЭС). Информация о локализованных товарах содержится в соответствующем реестре российской промышленной продукции.

В целом бизнес отмечает рост доли российской продукции после запуска механизма. При этом компании отмечают, что в регулировании остаются «серые зоны», которые делают возможной закупку импортных товаров под видом приобретения российских. Речь, поясним, идет о проблеме так называемой недостоверной локализации: товары преподносятся как российские, но состоят из зарубежных комплектующих (см. “Ъ” от 8 августа 2025 года).

29% опрошенных считают, что для повышения эффективности работы нацрежима следует предусмотреть усиление ответственности заказчиков за его нарушение. Среди факторов, ограничивающих результативность механизма, предприниматели также назвали сложность обоснования начальной (максимальной) цены контракта (41% респондентов). Недостаток информации о российских аналогах импорта выделили 38%, низкое качество отечественной продукции — 31%. Согласно опросу, проблемы есть не только на стороне заказчиков: 26% опрошенных, выступающих поставщиками при госзаказе, не планируют включать свои товары в реестр российской промышленной продукции из-за сложности этой процедуры.

Отметим, что власти наличие таких проблем на рынке закупок признают. На недавнем форуме «Госзаказ» чиновники поделились планами по доработке профильного нормативного регулирования, в том числе по полной оцифровке производственных цепочек для борьбы с недостоверной локализацией, а также по введению постконтроля за обращением включенных в реестр товаров (см. “Ъ” от 13 мая).

Полина Попова