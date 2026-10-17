Роспотребнадзор: пять человек госпитализировали из-за оспы обезьян в Петербурге
Пять человек госпитализировали и оставили под медицинским наблюдением в связи с возможным случаем оспы обезьян в Петербурге и Ленинградской области. Специалисты Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование и проводят противоэпидемические мероприятия, сообщило межрегиональное управление ведомства.
Специалисты устанавливают круг контактировавших с возможным заболевшим. Кроме того, выдано предписание о проведении дезинфекции. Расследование продолжается, ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора.
Накануне, 16 октября, РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что у четырех жителей Петербурга лабораторно подтвердили оспу обезьян. По данным телеканала, их состояние оценивалось как среднетяжелое.
Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое передается преимущественно при тесном физическом контакте с инфицированным человеком. Заразиться также можно через предметы, загрязненные вирусом, или при контакте с зараженными животными. Среди характерных симптомов — сыпь, лихорадка, головная боль, мышечные боли и увеличение лимфатических узлов. Обычно симптомы проходят в течение двух-четырех недель, однако в некоторых случаях болезнь может протекать тяжело.