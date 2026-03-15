Перевозки пришлось подмазать

В Москве начался процесс по уголовному делу Сергея Галкина, ранее возглавлявшего в РЖД департамент управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура». По версии Следственного комитета РФ (СКР), экс-управленец получал взятки за согласование планов дополнительных перевозок в интересах крупной транспортной компании. Сам он претензии следствия отвергает, второй подсудимый — предполагаемый взяткодатель — вину признает. Посредник во взяточничестве недавно был осужден.

Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

В Мещанском райсуде столицы 10 марта началось слушание по существу уголовного дела Сергея Галкина и предпринимателя Евгения Прилепина. Первому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), второму — ее дача (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Как рассказывал “Ъ”, уголовное дело, фигурантом которого стал Сергей Галкин, было возбуждено в конце февраля прошлого года следователями управления СКР по Южному административному округу Москвы на основании материалов ФСБ, чьи сотрудники впоследствии осуществляли оперативное сопровождение расследования. Тогда были задержаны бизнесмены Евгений Прилепин и Руслан Пуха. Первый из них ранее занимал должность гендиректора компании «Центр развития портовой инфраструктуры» (ЦРПИ) и на момент ареста, по неподтвержденным данным, продолжал входить в ее руководство.

ЦРПИ был создан восемь лет назад, специализируется на управлении транспортными и производственными активами. Основными активами компании являются дальневосточный морской порт Суходол, угольный перегрузочный комплекс «Лавна» в Мурманске, вагоностроительный завод «Алтайвагон» в Алтайском крае, мультимодальный перевозчик «Специальные контейнерные линии» и железнодорожный оператор КТЛР («Комплексные транспортно-логистические решения»). Как утверждается на сайте ЦРПИ, компания «обеспечивает глобальные транспортно-логистические решения».

Оперативники ФСБ установили, что для бесперебойной работы своей компании Евгений Прилепин передавал взятки Сергею Галкину. Одну из них в размере 3 млн руб. управленец, по материалам дела, получил через сотрудника компании КТЛР Руслана Пухи прямо в офисе ЦРПИ на улице Маши Порываевой в Москве.

В СКР позже поясняли, что деньги передавались за согласование дополнительных планов перевозки грузов.

В функции департамента, который возглавлял Сергей Галкин, помимо прочего входят «повышение эффективности перевозочного процесса», а также «обеспечение технологической координации работы подразделений… дочерних и зависимых обществ».

Сергея Галкина задержали в конце октября прошлого года, он был арестован. Адвокаты экс-управленца протестовали против его помещения под стражу, указывая, что довод представителя СКР о том, что фигурант, оставаясь на свободе, может скрыться, ничем не обоснован, поскольку подзащитный «в течение восьми месяцев до предъявления ему обвинения от следствия не скрывался». Кроме того, они указывали на наличие у обвиняемого на иждивении детей, пожилой матери, а также тяжелого заболевания. Однако суд принял аргументы следствия.

В рамках расследования уголовного дела, сообщали в СКР, были «проведены обыски по местам жительства и работы фигуранта, где изъяты предметы и документы, указывающие на его причастность к совершенному преступлению». Спустя две недели после задержания бывшего топ-менеджера в его деле появился новый коррупционный эпизод, но следствие его не конкретизировало.

В Мещанском суде фигуранты по-разному отнеслись к оглашенному обвинению. Сергей Галкин его категорически отверг.

«Я с обвинением не согласен, оно не конкретизировано, мотив преступления не установлен, преступный умысел также»,— заявил бывший начальник департамента.

Его адвокаты также просили суд вернуть материалы дела прокурору для устранения допущенных следствием нарушений, но получили отказ. В свою очередь, Евгений Прилепин заявил, что сознается и раскаивается в содеянном. Он подчеркнул, что являлся заявителем о даче взятки еще до возбуждения уголовного дела. «С первого момента я активно содействовал раскрытию преступления, все свои показания я подтвердил на очной ставке»,— уточнил Евгений Прилепин.

После судебного заседания получить комментарий адвокатов Сергея Галкина “Ъ” не удалось.

Что касается посредника во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) бизнесмена Руслана Пухи, то он полностью признал свою вину, после чего был помещен под домашний арест. Его дело выделили в отдельное производство. Фигурант просил о рассмотрении его дела в особом порядке без судебного следствия и вызова свидетелей. В итоге, как сообщили “Ъ” в пресс-службе Мосгорсуда, приговор ему был вынесен 18 февраля. Руслан Пуха получил четыре года колонии строгого режима со штрафом, равным тройному размеру взятки — 9 млн руб. После оглашения приговора осужденный был взят под стражу в зале суда. Как следует из судебной базы, наказание он посчитал слишком суровым и уже обжаловал приговор в Мосгорсуде. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена. Стоит отметить, что после вступления решения по делу Руслана Пухи в законную силу этот факт может быть учтен и на процессе по делу Сергея Галкина и Евгения Прилепина.

Сергей Сергеев