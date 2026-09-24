Euractiv узнал о планах ЕС помешать России вернуться в международный спорт

Страны Евросоюза обсуждают меры, которые бы ограничили возвращение спортсменов из России и Белоруссии в международный спорт под флагами своих стран. Об этом несколько дипломатов рассказали Euractiv.

Среди предложений — ввести санкции против лиц, связанных с российским и белорусским спортом, визовые ограничения, сократить финансовую поддержку ЕС организациям, которые позволяют спортсменам выступать под флагами своих стран. Европейские государства также рассматривают вопрос о сокращении доходов медиа, связанных с российскими спортсменами, хотя дипломаты отметили, что это сложно осуществить.

Еще один вариант — обратиться к третьим странам с просьбой не содействовать возвращению российских и белорусских спортсменов. Такие предложения неофициально излагали Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия, пишет Euractiv.

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить белорусских и российских спортсменов от международных турниров. Через год МОК призвал допускать атлетов из этих стран в нейтральном статусе на индивидуальные соревнования. В 2025 году организация рекомендовала международным спортивным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. В июле МОК отменил решение об отстранении Олимпийского комитета России.

Подробнее — в материале «Ъ» «С нами МОК».