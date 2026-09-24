Euractiv узнал о планах ЕС помешать России вернуться в международный спорт
Страны Евросоюза обсуждают меры, которые бы ограничили возвращение спортсменов из России и Белоруссии в международный спорт под флагами своих стран. Об этом несколько дипломатов рассказали Euractiv.
Среди предложений — ввести санкции против лиц, связанных с российским и белорусским спортом, визовые ограничения, сократить финансовую поддержку ЕС организациям, которые позволяют спортсменам выступать под флагами своих стран. Европейские государства также рассматривают вопрос о сокращении доходов медиа, связанных с российскими спортсменами, хотя дипломаты отметили, что это сложно осуществить.
Еще один вариант — обратиться к третьим странам с просьбой не содействовать возвращению российских и белорусских спортсменов. Такие предложения неофициально излагали Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия, пишет Euractiv.
После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить белорусских и российских спортсменов от международных турниров. Через год МОК призвал допускать атлетов из этих стран в нейтральном статусе на индивидуальные соревнования. В 2025 году организация рекомендовала международным спортивным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. В июле МОК отменил решение об отстранении Олимпийского комитета России.
Подробнее — в материале «Ъ» «С нами МОК».
Европейские страны предлагают воздействовать на международный спорт не прямым запретом допуска, а через доступ организаций к финансированию ЕС и участию в европейских обсуждениях и мероприятиях. Девять государств ЕС уже предлагали исключать из программ финансирования МОК и другие организации, допускающие российских и белорусских спортсменов, и ограничивать их участие в обсуждении развития спорта в Европе.
Окончательные решения о соответствии спортсменов установленным критериям переданы международным федерациям. В январе 2023 года МОК закрепил именно такую схему, а к декабрю того же года у федераций сохранялся разный подход к применению критериев, поэтому единое европейское решение не гарантировало бы одинаковых условий допуска во всех видах спорта.
На 14 июля 2026 года инициатива девяти стран была оформлена письмом еврокомиссару Гленну Микаллефу. Это означает, что обсуждались прежде всего меры давления на организации и их взаимодействие с европейскими структурами, тогда как непосредственная проверка спортсменов оставалась функцией международных федераций.