Совбез России обвинил Украину в распространении наркотиков в ДНР

Украина занимается распространением наркотических веществ среди населения Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности России.

«Пресечена деятельность 25 участников курируемой с территории Украины организованной наркогруппировки»,— отметили в Совбезе (цитата по ТАСС). По данным ведомства, злоумышленники поставляли, фасовали и распространяли наркотики на территории республики, а также пропагандировали наркозависимость среди молодежи.

При этом число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в России сократилось на 40,1% в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, добавили в Совбезе. Как пояснили в ведомстве, основной причиной сокращения наркопреступности стало изменение правоприменительной практики.