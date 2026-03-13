Памятник Солженицыну во Владивостоке уберут с набережной по просьбе Тихоокеанского флота

Памятник писателю и общественному деятелю Александру Солженицыну уберут с Корабельной набережной Владивостока по просьбе представителей Тихоокеанского флота. Об этом в администрации города рассказали интернет-изданию «Подъем».

Как уточнили в мэрии, решение о переносе принял Совет по культуре и искусству. Там скульптуру сочли «неподходящей тематике мемориалов и памятников, размещенных на указанной территории». Демонтаж планируется завершить до 2 июля 2026 года.

«Членами Совета принято решение поддержать предложение руководства Тихоокеанским флотом и ветеранов», — рассказали в мэрии.

Представители администрации также сообщили, что памятник не входит в список объектов культурного наследия. Он классифицируется как «малая архитектурная форма», поэтому решение о его переносе не предполагало общественных слушаний.

6 марта стало известно, что памятник Александру Солженицыну планируют перенести из центра города. Его планируют установить в сквере Веры и Надежды в районе проспекта 100-летия Владивостока. Как сообщало издание Vladivostok1, на перенос мэрия потратит более 200 тыс. рублей.

Памятник писателю установили в 2015 году по инициативе тогдашнего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Часть общественности восприняла установку памятника негативно. Так, активист КПРФ Максим Шинкаренко заявил, что Александр Солженицын — «антисоветчик», и повесил на скульптуру табличку «Иуда».

В 2023 году житель Амурской области Андрей Гук подал иск о демонтаже скульптуры. По его мнению, она посвящена «спорной фигуре» и не должна соседствовать с памятниками военным подвигам приморцев. Помимо памятника на набережной располагается мемориальный комплекс, в который входят советская подводная лодка С-56 и корабль «Красный вымпел». 8 декабря 2023-го Ленинский райсуд Владивостока иск отклонил.