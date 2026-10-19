Пройдемся по пунктам
Ozon будет взимать плату с владельцев ПВЗ
Ozon с начала декабря 2026 года введет плату для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). До 30 июня следующего года она будет варьироваться от 1 руб. до 550 руб. в месяц, после чего эта сумма может увеличиться до 2,2 тыс. руб. в месяц. Как считают эксперты, такой взнос — формальная мера, призванная застраховать операторов ПВЗ и сам маркетплейс от возможных претензий налоговиков.
Ozon вводит плату для владельцев ПВЗ, о чем маркетплейс официально уведомил своих партнеров. С 1 декабря 2026 года по 30 июня 2027 года сбор будет составлять от 1 руб. до 550 руб. в месяц в зависимости от срока работы ПВЗ. Минимальная плата будет взиматься с тех объектов, которые работают меньше одного года, максимальная — с пунктов, функционирующих более 37 месяцев. В следующем году размер платы для владельцев ПВЗ, работающих давно, увеличится до 2,2 тыс. руб. в месяц.
«Взаимоотношения между Ozon и владельцами ПВЗ строятся на основе агентского договора. По закону услуги агента должны оплачиваться, поэтому, чтобы соответствовать нормам федерального закона, с 1 декабря 2026 года мы начнем брать минимальную плату с ПВЗ»,— пояснили “Ъ” в компании.
При этом плата не будет превышать 1% от вознаграждения владельца за заказы, уточнили в Ozon.
Похожий сервисный сбор для ПВЗ Ozon вводил в апреле 2024 года. Сумма зависела от плотности населения в городе, в котором расположен пункт, его оборота и средних расходов на аренду. Тогда владельцы ПВЗ отмечали, что мера может привести к заметному снижению выручки точек. В том же году Ozon снизил сервисный сбор, а в феврале 2025 года отменил его.
Вице-президент по ПВЗ Ассоциации представителей электронной торговли Юлия Шевякова считает взносы для ПВЗ юридической формальностью. «Символический платеж вводится для выполнения требований Гражданского кодекса, а именно закона о возмездности договоров, что страхует саму компанию и партнеров от претензий Федеральной налоговой службы»,— отметила госпожа Шевякова. По ее мнению, ощутимо на финансовой нагрузке владельцев ПВЗ это не скажется.
Врио президента Ассоциации поддержки и развития инфраструктуры торговли Татьяна Галка считает, что размер платы по агентскому договору должны устанавливать владельцы ПВЗ, а не онлайн-площадка. По ее мнению, за счет этого сбора площадка может регулировать тариф самих ПВЗ.
Агентская схема сокращает выплачиваемое ПВЗ вознаграждение, считает госпожа Галка. В то же время, добавляет она, на пункты выдачи заказов перенесена большая часть ответственности.
Сопредседатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции Юлия Сукач считает, что новые условия Ozon прежде всего затронут в основном сетевых агентов, работающих на рынке более трех лет. Для предпринимателей, управляющих, например, 30 пунктами выдачи заказов, с декабря агентский платеж составит около 15 тыс. руб., а с июля 2027 года — уже 66 тыс. руб. в месяц. «Это значимая нагрузка на бюджеты сетевых агентов: сейчас они максимально выверяют все возможные расходы для того, чтобы взять в штат хотя бы одного дополнительного управленца»,— добавляет она. В то же время, считает госпожа Сукач, часто меняющаяся политика маркетплейсов по контролю качества работы пунктов выдачи не позволяет закладывать в бюджеты лишние расходы.
7,2 триллиона рублей
составил оборот e-commerce в РФ в январе—июне 2026 года, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли.
В сентябре этого года количество ПВЗ Ozon превысило 88 тыс. объектов, за год увеличившись на 13 тыс., сообщали ранее “Ъ” в компании. При этом темпы открытия новых объектов начали сокращаться после рекордного 2025 года. По данным сервиса «Яндекс Карты», в сентябре 2026 года по всей стране насчитывалось около 260 тыс. таких объектов, на 25% больше год к году. Год назад прирост составлял около 33%. Замедление темпов роста эксперты связывали с ростом стоимости обслуживания пунктов выдачи, общим насыщением рынка и атаками на логистические объекты онлайн-платформ.