Пройдемся по пунктам

Сопредседатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции Юлия Сукач считает, что новые условия Ozon прежде всего затронут в основном сетевых агентов, работающих на рынке более трех лет. Для предпринимателей, управляющих, например, 30 пунктами выдачи заказов, с декабря агентский платеж составит около 15 тыс. руб., а с июля 2027 года — уже 66 тыс. руб. в месяц. «Это значимая нагрузка на бюджеты сетевых агентов: сейчас они максимально выверяют все возможные расходы для того, чтобы взять в штат хотя бы одного дополнительного управленца»,— добавляет она. В то же время, считает госпожа Сукач, часто меняющаяся политика маркетплейсов по контролю качества работы пунктов выдачи не позволяет закладывать в бюджеты лишние расходы.