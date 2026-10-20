«Монокристалл» погрузился в банкротство
Ставропольский производитель сапфиров должен кредиторам 2,15 млрд рублей
Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление о собственном банкротстве ООО «Монокристалл». В отношении компании введена процедура наблюдения, а реестр требований кредиторов уже зафиксировал общую сумму задолженности в размере 2,14 млрд руб.
Временным управляющим банкрота назначен Олег Шмидт, член саморегулируемой организации «Северо-Запада». Суд обязал руководителя «Монокристалла» в десятидневный срок обратиться к учредителю с предложением провести собрание для рассмотрения вопроса о финансовом оздоровлении, а также предоставить временному управляющему полный перечень имущества и бухгалтерскую документацию за последние три года. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться отчет управляющего и решаться вопрос о переходе к следующим стадиям (конкурсному производству или внешнему управлению), назначено на 15 февраля 2027 года.
Финансовое состояние мирового лидера в производстве синтетических сапфиров, чья продукция десятилетиями использовалась в экранах смартфонов Apple и других высокотехнологичных устройствах, характеризуется критическим разрывом между балансовой стоимостью активов и реальной ликвидностью. На бумаге активы компании оцениваются в 2,49 млрд руб. Однако детальный анализ, проведенный судом, показывает, что 84,5% этой суммы — 2,10 млрд руб. — составляет дебиторская задолженность.
В определении суда подчеркивается, что данный актив является низколиквидным. Реальное поступление этих средств в краткосрочном периоде невозможно, так как дебиторами выступают иностранные юридические лица. В условиях санкционной изоляции и разрыва логистических цепочек взыскание долгов с зарубежных контрагентов превратилось в невыполнимую задачу.
На фоне этого «бумажного благополучия» компания фактически лишена денежных средств. На расчетных счетах «Монокристалла» находится всего 5,12 млн руб. Этой суммы достаточно для единовременного погашения лишь 0,24% от общего объема текущих обязательств. Суд решил, что удовлетворение требований даже одного крупного кредитора приведет к невозможности исполнения обязательств перед другими, включая бюджетную систему РФ, сотрудников и банковские организации.
Головная структура группы — АО «Монокристалл» — на пике своего развития в 2022 году обеспечивала рабочими местами более тысячи человек (1087 сотрудников). К 2025 году, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», численность сократилась до 524 человек.
Проблемы начались задолго до сегодняшнего судебного акта. Еще в 2023 году Белгородский завод по выращиванию сапфиров, являвшийся ключевым звеном производственной цепочки, был существенно поврежден. К 2025 году мощности по выращиванию кристаллов составляли лишь 25% от докризисного уровня. Выручка группы в 2025 году упала до 1,235 млрд рублей, а чистый убыток составил 1,962 млрд рублей. Чистые активы достигли отрицательного значения.
Ситуация вокруг активов «Энергомеры» осложняется уголовным преследованием. Ранее в отношении четырех представителей руководящего состава группы компаний «Монокристалл» было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Все фигуранты заключены под стражу, что исключает возможность мягкого внутригруппового урегулирования долгов и переводит конфликт в плоскость жесткого распределения оставшейся конкурсной массы.
Определение Арбитражного суда Ставропольского края по делу может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок.