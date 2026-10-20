«Монокристалл» погрузился в банкротство

Временным управляющим банкрота назначен Олег Шмидт, член саморегулируемой организации «Северо-Запада». Суд обязал руководителя «Монокристалла» в десятидневный срок обратиться к учредителю с предложением провести собрание для рассмотрения вопроса о финансовом оздоровлении, а также предоставить временному управляющему полный перечень имущества и бухгалтерскую документацию за последние три года. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться отчет управляющего и решаться вопрос о переходе к следующим стадиям (конкурсному производству или внешнему управлению), назначено на 15 февраля 2027 года.