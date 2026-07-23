Суд рассмотрит хищение 31,5 млн рублей в АО «Монокристалл»

В Ставропольском крае 29 июля 2026 года состоится судебное заседание по делу об организованном хищении более 31,5 млн рублей из федерального бюджета через завышение стоимости аренды оборудования в АО «Монокристалл». Об этом сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.

Согласно обвинительному заключению, участники организованной преступной группы похитили из федерального бюджета более 31,5 млн руб. Схема предполагала многократное завышение стоимости аренды технологического оборудования, используемого для проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Ранее Арбитражный суд Ставропольского края признал обоснованным заявление АО «Монокристалл» о собственной несостоятельности и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Аудиторское заключение подтвердило ухудшение финансового положения: на конец 2025 года краткосрочные обязательства «Монокристалла» превышали оборотные активы на 3,707 млрд руб. Активы компании сократились с 15,7 млрд до 13,3 млрд руб. за год. Краткосрочные заемные средства выросли до 5,15 млрд руб., кредиторская задолженность составила 639,4 млн руб., долгосрочные обязательства — более 9,4 млрд руб.

Тат Гаспарян