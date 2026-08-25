Прокуратура Ставрополья вступила в дело о банкротстве «Монокристалла»

Прокуратура Ставропольского края вступила в дело о банкротстве АО «Монокристалл». Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление надзорного ведомства и привлек его к участию в деле с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле. Об этом говорится в определении суда, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявление о вступлении в дело прокуратура подала 10 августа. Суд сослался на ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса РФ, которая предусматривает возможность участия прокурора в арбитражном процессе, в частности при выявлении обстоятельств, свидетельствующих о том, что спор может быть связан с уклонением от предусмотренных законодательством обязанностей либо возник из мнимой или притворной сделки в предусмотренных законом целях. При этом в определении не указано, какие именно обстоятельства стали основанием для обращения прокуратуры в дело. Определение обжалованию не подлежит.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», производство по делу о банкротстве «Монокристалла» было возбуждено в июне 2026 года по заявлению самого предприятия. Компания указывала задолженность перед кредиторами в размере 14,996 млрд руб. Основным кредитором в деле было названо АО «Агрохолдинг Энергомера». 14 июля суд признал «Монокристалл» банкротом и ввел процедуру наблюдения, а временным управляющим утвердил Валерия Бугаева.

Финансовое положение компании ухудшалось на фоне проблем с производством и рынками сбыта. Как сообщалось ранее, руководство «Монокристалла» связывало ухудшение финансового положения с повреждением части производственных мощностей в Белгородской области после обстрелов, перебоями с поставками сырья, закрытием европейского рынка и снижением спроса на электронику в Азии. Белгородский завод по выращиванию сапфиров был существенно поврежден в 2023 году. К концу 2024 года было восстановлено около 30% его производственных возможностей, а в 2025 году мощности по выращиванию сапфиров составляли около 25% от установленного уровня. Компания оценивала потери выручки от остановки производства сапфиров в 2024 году более чем в 3 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Монокристалла» в 2025 году составила 1,235 млрд руб., чистый убыток — 1,962 млрд руб. Чистые активы компании достигли отрицательного значения — минус 1,887 млрд руб. Активы за год сократились с 15,7 млрд до 13,3 млрд руб., а краткосрочные заемные средства выросли с 109,9 млн до 5,15 млрд руб. Краткосрочные обязательства на конец 2025 года превышали оборотные активы на 3,707 млрд руб. Долгосрочные обязательства составляли более 9,4 млрд руб., кредиторская задолженность — 639,4 млн руб.

Одновременно сокращалась численность работников: со 1087 человек в 2022 году до 524 в 2025-м. Запасы предприятия за этот период уменьшились с 2,16 млрд до 594 млн руб., дебиторская задолженность — до 1,44 млрд руб., краткосрочные финансовые вложения — с 441,6 млн до 5,9 млн руб.

АО «Монокристалл» зарегистрировано в Ставрополе в 2008 году. Компания входит в концерн «Энергомера», объединяющий приборостроительные активы, производство синтетических сапфиров и сельскохозяйственные предприятия. Бенефициаром группы является Владимир Поляков, которому принадлежит 86,1% «Энергомеры» и 81,8% «Монокристалла». Генеральный директор предприятия — Андрей Хусточкин.

Ранее в отношении четырех представителей руководящего состава группы «Монокристалл» было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Все фигуранты дела были заключены под стражу.

Валерий Климов