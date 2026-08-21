Издательства сокращают выпуск тиражей после атак на склады

После атак БПЛА на склады Wildberries часть издательств приостановила печать будущих новинок, а также начала сокращать тиражи, рассказали “Ъ” два собеседника в крупных книготорговых сетях. «Те тиражи, которые мы собирались продать и подбить издержки, сгорели. Поэтому издательские дома действительно сокращают число новинок и проектов, которые должны были выйти»,— подтверждает гендиректор «Росмэн» Борис Кузнецов. По его оценке, Wildberries — крупнейшая книжная площадка страны, на нее приходилось 30% продаж отрасли.

В «Эксмо-АСТ» сейчас планируют ориентироваться на спрос и способность товаропроводящих каналов, в частности Wildberries, и исходя из этого корректировать дальнейшие планы, уточнил представитель компании. В «Альпине» не останавливают допечатки, однако тщательно оценивают размеры необходимых тиражей, отмечает директор по маркетингу издательской группы Ирина Антонова.

Беспокойство издателей вызывают риски при дистрибуции через маркетплейсы, объясняет источник в одной из компаний: «Хранить продукцию на их складах теперь опасно, однако не у всех издательств есть помещения для хранения всех своих тиражей».

Подробнее — в материале «Ъ» «Беспилотники внесли правки».