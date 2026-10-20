Обломки БПЛА упали на дом в Воронежской области

В ночь на 20 октября в небе над Воронежем и пятью районами области было обнаружено и уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждены кровля частного дома и легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.