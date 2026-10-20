Обломки БПЛА упали на дом в Воронежской области
В ночь на 20 октября в небе над Воронежем и пятью районами области было обнаружено и уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждены кровля частного дома и легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 20 октября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На территории Черноземья дроны были ликвидированы в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.
«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал, что в результате атаки БПЛА произошел пожар на территории одного из предприятий Мичуринского округа Тамбовской области. Обошлось без пострадавших. Идет ликвидация возгорания.
Также сегодня стало известно, что в результате атак ВСУ в Белгородской области погиб один человек и еще пять получили ранения.