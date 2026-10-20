Белгородский губернатор сообщил о погибшем и пяти раненых в результате атак ВСУ
За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 102 раза. В Краснояружском и Шебекинском округах пострадали пять человек. Один из них находится на стационарном лечении. Об этом 20 октября сообщил губернатор Александр Шуваев.
Также, по словам главы региона, 18 октября мужчина погиб во время атаки ВСУ в Белгородском округе.
По информации регионального оперативного штаба, в поселке Красная Яруга в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом пострадала женщина. Дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. В городе Шебекино два человека пострадали при ударе дрона по парковке — они также находятся на амбулаторном лечении. Еще двое мужчин были ранены на автодороге Белгород — Шебекино в результате удара БПЛА по легковому автомобилю. Одного из них поместили в стационар.
Удары за последние сутки были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано десять обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также два сброса взрывных устройств с БПЛА. Сбито и подавлено 84 беспилотника.
Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 115 раз. В Белгороде и Шебекинском округе пострадали девять человек.
Сегодня также сообщалось, что в результате атаки БПЛА произошел пожар на территории одного из предприятий Мичуринского округа Тамбовской области. Пострадавших нет. Идет ликвидация возгорания.