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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Черноземье

Белгородский губернатор сообщил о погибшем и пяти раненых в результате атак ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 102 раза. В Краснояружском и Шебекинском округах пострадали пять человек. Один из них находится на стационарном лечении. Об этом 20 октября сообщил губернатор Александр Шуваев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Также, по словам главы региона, 18 октября мужчина погиб во время атаки ВСУ в Белгородском округе.
По информации регионального оперативного штаба, в поселке Красная Яруга в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом пострадала женщина. Дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. В городе Шебекино два человека пострадали при ударе дрона по парковке — они также находятся на амбулаторном лечении. Еще двое мужчин были ранены на автодороге Белгород — Шебекино в результате удара БПЛА по легковому автомобилю. Одного из них поместили в стационар.

Удары за последние сутки были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано десять обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также два сброса взрывных устройств с БПЛА. Сбито и подавлено 84 беспилотника.

Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 115 раз. В Белгороде и Шебекинском округе пострадали девять человек.
Сегодня также сообщалось, что в результате атаки БПЛА произошел пожар на территории одного из предприятий Мичуринского округа Тамбовской области. Пострадавших нет. Идет ликвидация возгорания.
Денис Данилов