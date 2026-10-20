Белгородский губернатор сообщил о погибшем и пяти раненых в результате атак ВСУ

По информации регионального оперативного штаба, в поселке Красная Яруга в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом пострадала женщина. Дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. В городе Шебекино два человека пострадали при ударе дрона по парковке — они также находятся на амбулаторном лечении. Еще двое мужчин были ранены на автодороге Белгород — Шебекино в результате удара БПЛА по легковому автомобилю. Одного из них поместили в стационар.