В Тамбовской области после удара БПЛА горит предприятие в Мичуринском округе

В результате атаки БПЛА произошел пожар на территории одного из предприятий Мичуринского округа Тамбовской области. Пострадавших нет. Об этом утром 20 октября сообщил губернатор Евгений Первышов. По словам главы региона, для ликвидации пожара привлечены все необходимые силы и средства.