В Тамбовской области после удара БПЛА горит предприятие в Мичуринском округе
В результате атаки БПЛА произошел пожар на территории одного из предприятий Мичуринского округа Тамбовской области. Пострадавших нет. Об этом утром 20 октября сообщил губернатор Евгений Первышов. По словам главы региона, для ликвидации пожара привлечены все необходимые силы и средства.
Господин Первышов рассказал, что ночью и утром 20 октября над Тамбовской областью сбили четыре украинских беспилотника. Три из них были уничтожены мобильными огневыми группами «БАРС-Тамбов».
По данным Минобороны РФ, в ночь на 20 октября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На территории Черноземья дроны были ликвидированы в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.